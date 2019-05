Le temps samedi : maussade, souvent pluvieux

Le temps samedi sera globalement maussade, souvent pluvieux, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel sera couvert sur l'ensemble du territoire, parfois orageux. Les résidus de la perturbation ayant affecté le sud du pays la veille séviront encore tout au long de la journée sur le nord de Midi-Pyrénées et de l'Aquitaine, le Limousin, la région Centre jusqu'au Pays de la Loire puis la Normandie en donnant des pluies soutenues. Ces pluies s'estomperont lentement en fin de journée.

Des ondées sur la majeure partie du pays. Partout ailleurs, des averses arroseront la plupart des régions, prenant par moments un caractère orageux. Sur le Sud-Ouest, les averses seront parfois orageuses et se réactiveront à nouveau en fin de journée. Il neigera sur les Pyrénées vers 1.500 mètres. Sur le Nord-Ouest ainsi que sur le Bassin parisien, les averses se développeront en journée mais resteront éparses.

Sur le Nord-Est, les averses prendront de l'ampleur l'après-midi en devenant nettement orageuses. Les ondées gagneront ensuite les Alpes en fin de journée en donnant de la neige vers 2.000m. À noter qu'une belle amélioration s'installera en fin de journée sur le pourtour méditerranéen au prix d'une faible tramontane.

Jusqu'à 22 degrés dans l'Est. Les températures minimales seront assez homogènes sous la grisaille, comprises entre 7 et 10 degrés, 10 à 13 près de la Méditerranée. Au meilleur de la journée, le thermomètre affichera 13 à 17 degrés sur un grand quart sud-ouest, 17 à 20 sur les régions méditerranéennes, 18 à 22 sur le Grand Est, le Centre et le Nord, de 15 à 18 sur le Nord-Ouest.