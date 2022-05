Le ministre Damien Abad se dit «innocent» et n'envisage pas de démissionner

Damien Abad reste au gouvernement, du moins pour l'instant. Ce lundi, le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées s'est exprimé à l'occasion d'une conférence de presse exceptionnelle dans le département de l'Ain. L'ancien député Les Républicains est visé par deux accusations de viols de la part de deux femmes pour des faits qui se seraient déroulés en 2010 et 2011.

Des allégations que nie en bloc le principal intéressé qui se dit "innocent". "Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie", assure-t-il. "Un ministre innocent doit-il démissionner ? Je ne le crois pas", a-t-il considéré devant la presse.

"Désormais, je me consacre à ma mission de ministre"

"Toutes les relations sexuelles, que j'ai pu avoir dans ma vie, ont toujours été mutuellement consenties", a d'abord indiqué le ministre avant de parler de "blessures profondes" infligées par ces accusations. "J'ai toujours évité de mettre handicap en avant. J'ai été contraint de le faire aujourd'hui et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui me sont reprochés étaient matériellement impossibles", a-t-il poursuivi. L'ancien député est atteint d'arthrogrypose, une maladie rare qui entrave ses articulations et réduit sa mobilité.

"Désormais, je me consacre à ma mission de ministre. Un ministre qui souhaite être sur le terrain au plus près de la vie quotidienne des Français. Et je suis pleinement engagé dans ma campagne législative comme candidat dans la 5e circonscription de l'Ain", a-t-il indiqué en guise de conclusion.