Le gouvernement annonce un plan d'action pour les villes victimes des "gilets jaunes"

Le gouvernement a annoncé mercredi un plan d'action pour les villes qui ont subi des dégradations liées au mouvement des "gilets jaunes", qui dure depuis près de trois mois, à l'issue d'une réunion avec des maires de plusieurs grandes villes.

"Apporter les réponses sécuritaires nécessaires". "Nous avons décidé de travailler à un plan d'action global qui permettra de compléter les réponses apportées aux commerçants, qui tiendra compte de l'impact de ces manifestations sur le budget des villes et apportera aussi les réponses sécuritaires nécessaires", a déclaré le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Un groupe de travail a été mis en place à cet effet, le ministre précisant qu'il reverrait "sous 15 jours les représentants des communes pour refaire le point avec elles", et que le projet de plan d'action "puisse être transmis au Premier ministre d'ici 15 jours à trois semaines et être mis en oeuvre le plus rapidement possible".

Les maires demandent "une prise en charge totale ou partielle" du coût des dégradations. Le président de France Urbaine (grandes villes) et maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a affirmé de son côté qu'au-delà des mesures de chômage partiel qui ont été prises dans certaines entreprises affectés, "il y a des entreprises qui travaillent maintenant sur des scénarios de licenciement".

Au nom des maires, il a demandé à une "prise en charge totale ou partielle" du coût des dégradations, des charges additionnelles occasionnées (comme le nettoyage de la voirie après les manifestations) et des pertes de recettes pour un total atteignant "une trentaine de millions d'euros".

A Paris, la facture s'élève à plus de 15 millions d'euros. Le président de l'Association des maires de France et maire de Troyes François Baroin a précisé que la facture s'élevait à plus de 15 millions pour Paris, plus de 4 millions pour Toulouse, plus de 2 millions pour Bordeaux ou encore 700.000 euros pour Dijon.

Au nom des maires, Jean-Luc Moudenc a aussi demandé que "les dépenses de fonctionnement engagées pour faire face à la situation soient retirées du périmètre de la contractualisation" des relations entre les communes et l'Etat.