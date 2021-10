Le député LFI Adrien Quatennens est l'invité de Sonia Mabrouk mercredi à 8h13

EN DIRECT

Comment relancer le pouvoir d'achat des Français au cœur d'un automne morose sur ce thème ? Quels choix faut-il faire en matière de politique énergétique à long terme ? La gauche peut-elle se mobiliser pour compter lors de l'élection présidentielle de 2022 ? Alors que le premier tour du scrutin a lieu dans six mois et demi, Adrien Quatennens est l'invité d'Europe 1 à 8h13 mercredi et évoquera tous ces thèmes dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Le député de La France insoumise, coordinateur du parti qui soutient Jean-Luc Mélenchon, répondra aux questions de Sonia Mabrouk, aux manettes de l'interview de la matinale.