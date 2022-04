Le débat de l'entre-deux tours peut-il influencer le choix des Français ?

15,6 millions de Français ont regardé mercredi soir le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur l'ensemble des chaînes. Il s'agit de la moins bonne audience depuis la création de ce rendez-vous d'entre-deux tours en 1974. Mais ce débat va-t-il influer sur le choix des Français pour le second tour, dimanche ? Europe 1 vous a posé la question.

Une tendance claire pour Emmanuel Macron

Tous les électeurs rencontrés ont la même réponse. "Ça m'a confirmé dans mon vote", avance une femme. "Ça a conforté mes choix", ajoute une autre. Enfin, une troisième personne interrogée affirme que ce débat va la faire "rester sur sa posture initiale". Une confirmation liée à l'attitude des candidats et à leur programme, mais aussi à leurs positions. La plupart des électeurs sondés certifient qu'ils glisseront le bulletin d'Emmanuel Macron dans l'urne. Le président sortant, jugé plus convaincant lors du débat : "il a été clair, il a soutenu ses idées", explique une personne interrogée. Une autre livre sa propre analyse du débat : "Marine Le Pen était souvent déstabilisée devant la connaissance de Macron".

Les candidats ont été moins agressifs, il y a plus d'échanges, donc plus d'écoutes. Une prestation qui fait dire à certains électeurs que Marine Le Pen a été meilleure qu'Emmanuel Macron. "Je l'ai trouvée plus sûre d'elle qu'en 2017. Pour le coup, je trouve que c'est un naufrage pour elle en 2017", dit une femme interrogée. "Ce débat, ça nous a montré que Marine Le Pen pouvait tout de même être assez calme et posée dans sa réflexion", conclut une électrice.