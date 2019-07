Laurence Sailliet, porte-parole de LR, rejoint... Cyril Hanouna

"Une page se tourne", écrit Laurence Sailliet, dimanche dans un communiqué de presse. La porte-parole de LR, 47 ans, annonce qu'elle démissionne de ses fonctions pour... rejoindre l'équipe de Cyril Hanouna, sur C8.

"Je suis très heureuse de rejoindre l'équipe de Cyril Hanouna dans l'émission 'Balance ton poste'. Libre de ma pensée et dorénavant libre de ma parole", écrit Laurence Sailliet dans son communiqué. Membre de l'UMP, puis de LR, depuis 2002, elle avait rejoint le bureau politique en 2011 et l'équipe de soutien de Nicolas Sarkozy en 2016.

Partisane d'une "droite ouverte, libérale, européenne"

"J'ai toujours œuvré avec sincérité et conviction pour ma famille politique sous les gouvernances successives de Xavier Bertrand, Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez et Jean Leonetti", écrit la désormais ex-femme politique, remerciant les militants et "ceux qui lui ont permis d'agir en lui accordant leur confiance". Sans donner de raisons précises de son départ, elle dit tout de même être partisane d'une "droite ouverte, libérale, européenne" et "droite ferme sur la sécurité, la justice et dans la lutte contre le terrorisme". Elle dément toutefois "toute difficulté avec le parti", assurant désormais vouloir être "dans le commentaire et l'analyse".

Omniprésente sur les plateaux des chaînes d'information en continu, Laurence Sailliet avait échoué aux législatives en 2017 face à une candidate En Marche dans la 5e circonscription des Français de l'étranger. Dixième de la liste LR aux élections européennes, elle n'a pas été élue après le très mauvais score de son parti (8,48%).

Sailliet allonge une liste déjà conséquente

"On s’est rencontrés avec la production et Cyril Hanouna et ça a matché tout de suite. Je me suis sentie super bien, à l’aise", assure Laurence Sailliet. Cyril Hanouna, pour sa part, a confirmé les ambitions de son émission "Balance ton poste", une émission de débat sur l'actualité qui a lieu tous les vendredis en deuxième partie de soirée. "Cette émission est ma fierté car j'ai réussi à monter une deuxième bande et ce n'était pas vraiment évident", s'est félicité Cyril Hanouna dans une interview donnée à Télé Loisirs fin juin. "Je pense qu'elle a été l'émission politique qui a le plus fait parler cette année", a-t-il affirmé.

Plusieurs responsables politiques se sont reconverties dans les médias, à l'image de Roselyne Bachelot depuis 2012. L'ancienne ministre présente depuis 2017 une émission sur LCI. L'ex-porte parole des Insoumis Raquel Garrido a quant à elle "tourné la page" de la politique en novembre 2017, après avoir été "placée devant un dilemme par le CSA" en raison de son activité de chroniqueuse sur C8. L'ex-député PS Julien Dray intervient dans une émission hebdomadaire sur LCI, et l'ex-député PS Sébastien Pietrasanta intervient régulièrement comme consultant sur les questions de terrorisme sur BFMTV.