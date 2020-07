Ministre de la Justice entre 1986 et 1988 dans le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac, Albin Chalandon est décédé mercredi soir. L’ancien député du Nord et des Hauts-de-Seine, qui fut aussi ministre de l’Equipement et du Logement de 1968 à 1972, venait de fêter ses 100 ans.

Gaulliste, résistant, Albin Chalandon a également été PDG d'Elf-Aquitaine.

