L'ancien député et ministre Bernard Debré est mort

L'homme politique Bernard Debré, ancien député et ex-ministre de la Coopération, est mort des suites d'un cancer à l'âge de 75 ans, selon des informations du Point confirmées à Europe 1. Grand médecin, Bernard Debré était membre d'une importante famille politique de la Ve république: il est le fils de Michel, qui fut le premier Premier ministre du général de Gaulle, et le frère jumeau de Jean-Louis, également ancien ministre et ex-président UMP de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel.

