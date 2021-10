Lancement d'Horizons, Zemmour… "Cette présidentielle va transformer le système politique"

ANALYSE

Faut-il lancer des initiatives politiques en 2021 pour être populaire et peser en 2022 ? C'est en tout cas les choix (opposés sur le fond) récemment faits Édouard Philippe et Éric Zemmour, qui ont respectivement lancé le parti Horizons, samedi, au Havre, et commencé à structurer une offre politique à la droite de la droite. Pour Jean-Claude Dassier, consultant CNews et invité de Punchline, lundi soir, ces trajectoires individuelles rebattent les cartes de notre système actuel, ce qu'il trouve positif.