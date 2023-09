Lampedusa : le ministre l'Intérieur Gérald Darmanin dit se rendre à Rome ce lundi

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé lundi qu'il se rendrait à Rome dans "l'après-midi" pour discuter de la coopération européenne, après l'afflux de migrants sur la petite île italienne de Lampedusa la semaine dernière.

"À la demande du président (Emmanuel Macron) je vais à Rome cet après-midi", a-t-il expliqué sur le plateau d'Europe 1-CNews lundi, expliquant que la France voulait notamment "aider (l'Italie) à tenir sa frontière" extérieure, première porte d'entrée vers l'Europe en provenance d'Afrique du Nord.

"La seule solution qui vaille"

"Je ne suis pas là pour soutenir Madame Meloni", prévient néanmoins le ministre. "Je dis simplement que lorsque l'on vote pour des gouvernements qui promettent tout, c'est le cas aussi en Grande-Bretagne avec le Brexit, (...) on voit bien que la réalité dépasse ces engagements", poursuit-il. En mai dernier, Gérald Darmanin avait déclaré que la présidente du Conseil italien était "incapable de régler les problèmes migratoires" de son pays, provoquant une crise diplomatique entre Rome et Paris.

"Aujourd'hui, l'Italie est en grande difficulté. Et nous devons aider l'Italie parce que ce sont nos frères et nos sœurs, mais en plus, c'est la continuité évidemment de ce qu'il va se passer en France. Moi, je suis là pour protéger les Français", insiste-t-il au micro de Sonia Mabrouk, insistant que le président voulait le faire "dans un cadre européen. Et c'est la seule solution qui vaille", conclut-il.