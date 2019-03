La popularité d'Emmanuel Macron en légère hausse

PARU DANS LEJDD

La popularité d'Emmanuel Macron remonte d'un point, à 29%, et celle du Premier ministre Edouard Philippe de 2 points (33%), selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche. 69% (-2 points) de Français restent mécontents de l'action du président de la République, et 64% (-2 points) de celle de son chef de gouvernement, d'après la même étude.

La hausse modeste de la cote du chef de l'Etat est la troisième consécutive dans cette enquête, dans laquelle Emmanuel Macron avait chuté sans discontinuer à partir de mai 2018 pour atteindre 23% de popularité en décembre 2018, en pleine crise des "gilets jaunes".

Une opinion positive uniquement auprès des soutiens de LREM et du MoDem

L'action d'Emmanuel Macron n'enregistre une majorité d'opinions positives qu'auprès des soutiens de La République en marche (88%) et du MoDem (60%). Dans le détail, le président de la République progresse le plus auprès des électeurs du MoDem (15 points, de 45 à 60%) et de ceux des centristes de l'UDI (15 points, de 33 à 48%).

Enquête réalisée en ligne et par téléphone entre le 15 et le 23 mars, menée selon la méthode des quotas auprès d'un échantillon de 1.929 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Marge d'erreur de 1 à 2,2%.