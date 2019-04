La popularité de Macron et Philippe quasi-stable en mars, selon un sondage

Les cotes de confiance d'Emmanuel Macron (38%, -1 point) et d'Édouard Philippe (39%, +1 point) sont quasiment stables en mars par rapport au mois précédent, selon un sondage Harris Interactive* pour LCI publié lundi.

Emmanuel Macron regagne de la confiance plus particulièrement auprès des Français de plus de 65 ans (+8 points, 46% d'entre eux) alors qu'elle avait atteint un plus bas à 27% en novembre.

Popularité en baisse chez les 35/49 ans. Cette hausse repose en partie sur "l'intention affichée" par Emmanuel Macron "de restauration de l'autorité dans un contexte de violences" lors de récents samedis de mobilisation des "gilets jaunes", indique Jean-Daniel Levy, d'Harris Interactive. La popularité du président fléchit en revanche de 5 points à 33% chez les 35/49 ans.