La ministre déléguée Marlène Schiappa est l'invitée de Matthieu Belliard jeudi à 8h15

Alors que le gouvernement tente de lutter contre les séparatismes et les dérives sectaires, Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, est l'invitée de Matthieu Belliard jeudi à 8h15 dans la matinale d’Europe 1. Elle répond à ses questions sur l'arsenal déployé par l'exécutif pour lutter contre ces phénomènes et dévoile en exclusivité pour Europe 1 les conclusions d'un rapport de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.