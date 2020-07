Police municipale, délits de stupéfiants, effectifs : les annonces de Jean Castex sur la sécurité

En déplacement samedi à Nice, marquée par plusieurs épisodes de violences liées au trafic de drogue ces dernières semaines, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une série de mesure pour lutter contre l'insécurité, dont la généralisation de la forfaitisation des délits de stupéfiants à la rentrée. Le chef du gouvernement s'est rendu à Nice avec deux de ses ministres afin d'afficher sa "détermination à faire cesser les violences du quotidien".

La visite de Jean Castex, qui a déjà dit vouloir faire de la question de la sécurité l'une de ses priorités, a débuté sa visite vers 9 heures avec le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, et le ministère de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Jeudi, Jean Castex avait annoncé ce déplacement promettant "des annonces concrètes" pour lutter contre des actes "profondément inadmissibles". Ce dernier a notamment annoncé des emplois supplémentaires au sein de la police nationale, la forfaitisation des amendes pour détention de cannabis et une expérimentation de l'extension des compétences de la police municipale.

Généralisation de la forfaitisation des délits de stupéfiants

La forfaitisation des délits de stupéfiants "sera généralisée dès la rentrée", a annoncé samedi à Nice le Premier ministre Jean Castex. Cette mesure aidera les forces de l'ordre à "appliquer une sanction sans délai" et devrait se montrer efficace "contre les points de revente qui gangrènent les quartiers", a affirmé le chef du gouvernement, venu sur la Côte d'Azur affirmer la volonté de l'Etat de s'en prendre à l'insécurité

Extension des compétences de la police municipale

Le Premier ministre Jean Castex, en visite samedi à Nice sur le thème de l'insécurité, a annoncé le lancement d'une expérimentation sur "l'extension des compétences de la police municipale". Cette expérimentation, qui sera mise en place à Nice, se fera "dans un cadre qui sera fixé par les ministres ici présents", a déclaré le Premier ministre, désignant les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Cette annonce a été saluée dans la foulée par le maire LR de Nice Christian Estrosi, farouche partisan d'une telle mesure, et qui a parallèlement annoncé le recrutement prochain de 80 policiers municipaux supplémentaires.

150 emplois dédiés à "l'action pénale de proximité"

Jean Castex a annoncé le déploiement de 60 policiers à Nice dans les semaines à venir. En outre, 150 emplois seront crées pour "renforcer l'action pénale de proximité" d'ici la fin de l'année, fait savoir le chef du gouvernement.

"Le dernier mot, c'est la République qui doit l'avoir et personne d'autre"

Le Premier ministre Jean Castex, accompagné de Gérald Darmanin et d'Eric Dupond-Moretti, a déambulé samedi dans le quartier sensible des Moulins à Nice, où des coups de feu avaient été tirés en plein jour devant un supermarché lundi, une fusillade dont une vidéo avait été diffusée sur les réseaux sociaux. "Pourquoi c'est toujours nous qui trinquons ? Pourquoi on libère si rapidement les trafiquants?", a lancé au chef du gouvernement Véronique, 40 ans, habitante du quartier connu pour être un haut lieu du trafic de drogue.

"Je suis là pour écouter et maintenant on va agir, il faut agir sur toutes les dimensions, l'éducation, la répression et les parents car le problème est réel et complexe", a assuré jean Castex. "Le dernier mot, c'est la République qui doit l'avoir et personne d'autre", a-t-il ajouté, avant d'entrer dans le commissariat de Saint-Augustin, où devait lui être présenté le Groupement local de traitement de la délinquance.

Le Premier ministre, qui a fait de l'insécurité l'une de ses priorités, est arrivé à Nice vers 9 heures avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Les trois hommes ont été accueillis par le maire LR de la ville Christian Estrosi à la Villa Masséna, où ils ont observé une minute de silence en hommage aux 86 victimes de l'attentat commis sur la Promenade des Anglais le 14 juillet 2016. "J’ai fait connaitre (au Premier ministre, ndlr) mes desiderata pour que son déplacement présente un intérêt", avait expliqué Christian Estrosi sur Europe 1. "Pour permettre d'accroître les compétences des policiers municipaux, il est important de leur octroyer de nouveaux champs d’intervention", a fait valoir l'édile qui prône un partage des compétences régaliennes de l’Etat en matière de sécurité.