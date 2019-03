La famille de Jean Monnet veut porter plainte contre Philippe de Villiers

PARU DANS LEJDD

Cette semaine, ils sont allés voir un avocat pénaliste pour étudier leurs options. Et préparer un potentiel dépôt de plainte. Les descendants de Jean Monnet, l'un des pères de l'Union européenne, envisagent en effet de poursuivre Philippe de Villiers, ancien eurodéputé français, révèle cette semaine le JDD. Cause de leur courroux : le livre que vient de publier le souverainiste, J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu (éd. Fayard), dans lequel il présente la construction européenne comme le fruit d'une manipulation américaine et Jean Monnet comme un agent de la CIA.

"Inacceptable et très douloureux". Pour Philippe de Villiers en effet, Jean Monnet, qui a été chargé de mettre en place le plan Marshall de redressement de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, puis de planter les fondations de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sur laquelle s'est bâtie l'Union européenne, aurait été "l'instrument" des américains. Ce que contestent vivement les historiens spécialistes du sujet et, donc, les proches du haut fonctionnaire. "On essaie de porter atteinte à la mémoire de mon grand-père", déplore Jean-Gabriel Lieberherr, le petit-fils de Jean Monnet, auprès du JDD. "Pour nous, sa famille, c'est inacceptable et très douloureux."