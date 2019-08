La députée de l'Yonne Michèle Crouzet quitte LREM pour se présenter aux municipales à Sens

La députée LREM Michèle Crouzet a décidé de quitter son parti pour pouvoir se présenter aux élections municipales à Sens, dans l'Yonne, en 2020 face à une candidate du Parti radical soutenue par le parti présidentiel, a-t-elle indiqué samedi.

La candidate soutenue par LREM "ne remplit pas les conditions de probité"

"Je ne peux pas soutenir" la candidature de Claude Vivier-Le Got, qui a reçu le 24 juillet le soutien du parti présidentiel dans cette ville, car elle "ne remplit pas les conditions de probité", a dénoncé Michèle Crouzet à l'AFP, confirmant une information de BFMTV.

La députée fait référence à une condamnation à un an d'inéligibilité de Claude Vivier-Le Got après les précédentes municipales de 2014, en raison du rejet de son compte de campagne. Une peine reconnue par la principale intéressée mais prononcée selon elle "pour défaut de production de pièces administratives dans les délais prévus par la loi" et qui est aujourd'hui "une affaire classée", selon une interview publiée fin juillet dans le quotidien régional L'Yonne républicaine.

Vers une candidature sans étiquette

"On a une crise sociale" et les citoyens "en ont marre des élus qui ne sont pas conformes aux idéaux qu'ils veulent défendre", a lancé Michèle Crouzet, qui s'était positionnée dès le mois de juin comme candidate dans la ville du nord de l'Yonne. La députée, ex-UDI, prévoit désormais de se présenter sans étiquette pour tenter de succéder à l'actuelle maire LR Marie-Louise Fort et mener "combat contre le Rassemblement national".