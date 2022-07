Julien Bayou accuse LREM d'être «le marche-pied» du RN à l'Assemblée

Le secrétaire national d'EELV Julien Bayou a accusé vendredi LREM de participer à la "dédiabolisation" du Rassemblement national et d'être son "marche-pied" à l'Assemblée nationale où les députés RN ont obtenu deux postes de vice-présidents. "L'enjeu n'est pas de nier qu'ils (le RN) ont des députés. Ils ont été élus; dont acte". Mais "nous ne voulons pas participer en quoi que ce soit à la dédiabolisation ou l'institutionnalisation du Front national", devenu Rassemblement national, a fait valoir Julien Bayou sur France 2.

"Des députés LREM ont voté en nombre sur un bulletin Front national"

"Des députés LREM ont voté en nombre sur un bulletin Front national", a-t-il ajouté. Alors que le RN a pu former un groupe avec ses 89 députés, les candidats RN aux vice-présidences "auraient dû avoir 90 voix". Mais "ils en ont fait 290", s'est insurgé le député de Paris. "Ca dit que LREM, qui se prétendait barrage au Front national, s'en est fait le marche-pied. Ils ont choisi de les aider, et plutôt que de faire élire des vice-présidences écologistes par exemple, ils ont choisi de faire élire des députés d'extrême droite", a-t-il déploré.

"Je trouve ça extrêmement grave, car nous avons fait barrage, la gauche, les écologistes (lors des élections présidentielle et législatives, NDLR). C'est nous qui par discipline républicaine avons voté Macron pour éviter Marine Le Pen" présidente de la République et son "parti dangereux pour la démocratie", a-t-il ajouté. Le député LFI Manuel Bompard a abondé sur Public Sénat, dénonçant aussi "un accord entre la droite et l'extrême droite pour, sur le dos de la (gauche unie) Nupes, se répartir les différentes responsabilités au bureau" de l'Assemblée.

Le président par intérim du Rassemblement national Jordan Bardella a dénoncé pour sa part sur Cnews un accord LR/LFI pour la présidence de la très convoitée commission des Finances : "par des magouilles, entre LR et LFI, on a vu se dégager un axe LR-Coquerel", élu jeudi président de cette commission. Les vice-présidents de l'Assemblée nationale élus mercredi sont Valérie Rabault (PS), Elodie Jacquier-Laforge (MoDem), Naïma Moutchou (Horizons), Caroline Fiat (LFI), Sébastien Chenu (RN) et Hélène Laporte (RN).