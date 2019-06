Jordan Bardella promu 2ème vice-président du Rassemblement national

Jordan Bardella, 23 ans, qui a conduit la liste du Rassemblement national aux élections européennes, dont il est sorti vainqueur, a été promu dimanche deuxième vice-président de son parti, a annoncé un dirigeant du RN.

Le RN souhaite qu'il "prenne des responsabilités"

Jordan Bardella a été élu à ce poste ainsi qu'au bureau exécutif (direction du parti) par le conseil national (parlement, 120 membres) du RN réuni ce week-end à La Rochelle, a indiqué le maire de Fréjus, dans le Var, et membre du bureau exécutif, David Rachline, en marge de cette réunion. "Le mouvement souhaite que (Jordan Bardella) s'investisse et prenne des responsabilités (...) au regard de l'immense talent qui est le sien, et on l'a vu pendant la campagne européenne, au regard de son énergie, de son enthousiasme et de sa jeunesse", a fait valoir le maire de la plus grande ville tenue par le RN, qui compte 53.000 habitants.

Le vice-président du RN Steeve Briois, maire d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, devient 1er vice-président du parti.

Pour lancer la campagne des municipales

La réunion du CN a pour objet de lancer la campagne du RN en vue des élections municipales de mars 2020, où le parti compte renforcer son implantation dans le but de remporter des départements et des régions l'année suivante.

La liste du RN est arrivée en tête du scrutin européen du 26 mai avec 23,34% des voix, devant la liste du parti majoritaire La République en marche (22,42%). Le RN a engrangé près de 560.000 voix de plus qu'en 2014, où il avait récolté 24,86% des voix.