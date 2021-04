Jeunesse, santé, Europe : Emmanuel Macron se projette en 2025… à l'Elysée !

Jeudi matin, dans son édito politique à 7h50, Nicolas Beytout reviendra sur le texte d'Emmanuel Macron, publié ce jeudi même dans L'Opinion. A l'occasion de son 2000e numéro, le quotidien fondé et présidé par Nicolas Beytout a demandé à de nombreuses personnalités du monde économique, politique ou sportif de se projeter sur les unes des journaux en 2025. Parmi eux, donc, le chef de l'Etat, qui s'est prêté à l'exercice :

"Les mois qui viennent de s’écouler, marqués par une crise sanitaire inédite et inattendue, sont une preuve de plus que l’imprévisible est devenu la norme, l’incertitude la règle. Aussi, prévoir ce que sera l’actualité le 25 avril 2025 relève sinon de l’impossible, du difficile et je souhaite à ceux qui, avec moi, se livrent à cet exercice courage et prescience. J’ai sur mes coauteurs du jour un avantage : comme président de la République, j’ai moins à prévoir ce qui va advenir qu’à projeter une vision, une aspiration. J’ai à décrire ces Unes que, par l’action menée et à mener, nous souhaitons rendre possible...

Lisez la suite sur L'Opinion et écoutez demain matin à 7h50 L'édito politique de Nicolas Beytout sur Europe 1.