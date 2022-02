"Mélenchon est surtout bon dans la dénonciation", estime Jérôme Jaffré

De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, Jérôme Jaffré passe au crible la campagne présidentielle. Invité de la matinale d'Europe 1 ce lundi, le politologue a livré sa vision de la campagne des candidats en lice pour 2022 . Et a salué les talents d'orateur de Jean-Luc Mélenchon.

"Le talent d'orateur de Jean-Luc Mélenchon, est exceptionnel", a estimé Jérôme Jaffré. "La dénonciation des milliardaires capitalistes dans la première demi heure, c'est un morceau d'anthologie oratoire. Le calcul que ce que gagnent les milliardaires sous la pandémie en une année, en un mois, en un jour, en une heure, en une minute, en une seconde. Par rapport au nombre de salariés qui gagnent 2.000 euros par mois. Cela dit, Mélenchon est surtout bon dans la dénonciation."

Le programme de Mélenchon

Jérôme Jaffré a toutefois appelé à la prudence sur le fond des propos de Jean-Luc Mélenchon et ses propositions pour 2022. Notamment en matière d'imposition des plus fortunes françaises. "Le risque de simplisme est assez grand quand vient le moment de présenter son programme", a estimé le fondateur du Centre d'études et de connaissance sur l'opinion publique (Cecop).

"Quand vous avez Mélenchon qui vous explique 'Je fais des tas de dépenses et des dépenses dans tous les sens parce qu'il le faut. Les besoins sociaux sont énormes, évidemment, mais comme ces gens là consomment et payent des impôts, alors je récupère le quart et je le remets dans l'économie.' Là, on a eu le sentiment quand même que le jeu de bonneteau (ndlr : jeu de dupes) était un peu rapide."