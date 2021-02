Ancien inspecteur général de l’Education nationale, Jean-Pierre Obin est l’auteur d’un rapport remarqué sur "les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires", et a également publié Comment on a laissé l’islamisme pénétrer à l’école en septembre dernier. Il s’est vu confier par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale, une mission sur la formation des enseignants. Jean-Pierre Obin sera lundi, à 8h15, l’invité de Sonia Mabrouk.