Jean-Marie Le Pen placé sous régime de protection juridique : de quoi s'agit-il ?

Jean-Marie Le Pen placé "sous régime de protection juridique". Après avoir été dirigeant de parti, conseiller régional, député français, député européen… Le natif de La Trinité-sur-Mer (Morbihan) a presque tout écumé à l’exception notable de maire et sénateur. Âgé de 95 ans et considéré comme inapte à gérer ses intérêts après une expertise médicale, ses trois filles - Marie-Caroline, Yann et Marine Le Pen - ses mandataires, pourront réaliser divers actes au nom de leur père, seules ou de concert.

Sous mandat de protection future depuis mi-février

L'ancien président du Front national (ex-RN) a fait l'objet mi-février d'un mandat de protection future, une disposition civile qui s'apparente à une forme de tutelle allégée. Cette disposition civile a été activée sur demande de la famille par le tribunal de proximité de Puteaux (Hauts-de-Seine).

Le régime de protection juridique diffère selon les actes que la personne protégée peut exécuter seule. Il peut s'agir d'une tutelle, d'une curatelle, d'une sauvegarde de justice ou d'un mandat de protection future. Cette dernière mesure revêt un caractère anticipatif : le majeur (appelée mandant) désigne à l'avance une ou plusieurs personnes (appelées mandataire) pour le représenter le jour où il ne sera plus en capacité de gérer ses intérêts. À noter que la tutelle est la mesure de protection juridique ayant le plus de conséquences sur les actes que peut réaliser seule la personne protégée, précise le site officiel de l'administration française.

Selon plusieurs de ses proches, la santé du "Menhir" a largement décliné depuis un accident cardiaque survenu en avril 2023. Sera-t-il en état de comparaître à son procès dans l'affaire des assistantes d'eurodéputés prévu à l'automne prochain ?