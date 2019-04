Jean-Luc Mélenchon vote pour la loi Pacte (mais c'est une erreur)

Un pour, neuf contre. Tout le groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale n'a pas voté d'une seule voix, jeudi matin. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais il s'agissait pourtant de la loi Pacte, et de sa mesure phare de privatisation du groupe ADP, qui a fait l'unanimité contre elle chez les Insoumis. Surtout, le député qui n'a pas suivi ses petits camarades n'est autre que... Jean-Luc Mélenchon, le président du groupe.

En réalité, l'ancien candidat à la présidentielle n'a pas subitement retourné sa veste et embrassé la cause des privatisations. L'entourage du député s'est empressé de nous confirmer qu'il ne s'agissait ni plus ni moins que d'une "erreur de bouton". Et le groupe LFI a demandé à l'Assemblée nationale de faire rapidement une "mise au point", comme le prévoit le règlement. Celui-ci stipule en effet que si "les votes ne peuvent plus être modifiés", "le détail nominatif des votes peut être accompagné de mises au point lorsqu'un député s'est trompé sur le sens du vote qu'il souhaitait émettre ou en cas d'erreur de manipulation".