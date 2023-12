«Jean-Luc Mélenchon est l'idiot utile du Rassemblement national», estime Sacha Houlié

INTERVIEW

Un enchaînement de joutes verbales. En réaction à des échanges tendus dimanche sur LCI entre Ruth Elkrief et le coordinateur de LFI Manuel Bompard, notamment sur la situation au Proche-Orient, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à la journaliste : "Ruth Elkrief. Manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne", a-t-il écrit. "Quelle honte ! Bravo Manuel Bompard pour la réplique. Elkrief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans", a-t-il poursuivi. Gérard Larcher, président du Sénat, a par la suite pris la défense de la journaliste, en adressant un "Ferme ta gueule !" au leader de La France insoumise.

"Le président du Sénat ne devrait pas dire ça"

Des échanges inacceptables pour Sacha Houlié, député Renaissance et président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, invité de La Grande interview Europe 1-CNews. "Le président du Sénat ne devrait pas dire ça. Je pense que face aux outrances de Jean-Luc Mélenchon, il appartient à la classe politique d'être un peu plus responsable et de prendre plus de hauteur", tempère-t-il.

"Il a fait la démonstration totale de son irresponsabilité. Et ce qu'il faut en réponse, c'est de ne pas se mettre à son niveau. Moi, je pense qu'il faut davantage s'élever. (…) C'est aussi une stratégie pour nous détourner de l'essentiel", poursuit le député, qui considère que le leader de La France insoumise est "le meilleur tract pour Marine Le Pen". "C'est-à-dire qu'avec ses outrances, avec sa façon de cannibaliser le débat, on a des propos qui attirent l'attention de tout le monde et qui s'est détournée de tous les propos qui ne sont pas davantage acceptables de la part de Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon est quelque part l'idiot utile du Rassemblement national", conclut Sacha Houlié au micro de Sonia Mabrouk.