Jean-Luc Mélenchon antisémite ? "Oui !", répond l'ancien Premier ministre Manuel Valls

INTERVIEW

"C'est la première fois qu'une force de gauche, de manière aussi massive, tient un discours antisémite." Manuel Valls, ancien Premier ministre de François Hollande, a eu des mots forts lors du Grand Rendez-vous d'Europe1/ Cnews/ Les Échos ce dimanche. Interrogé par Sonia Mabrouk, il a condamné la retenue de La France insoumise, concernant le caractère terroriste du Hamas et plus largement la position du parti vis-à-vis de la riposte israélienne et du contexte en France. Le parti n'avait d'ailleurs pas participé à la marche contre l'antisémitisme en France organisée dimanche dernier.

"Parce que l'antisionisme c'est de l'antisémitisme"

Et pour l'ancien Premier ministre, c'est Jean-Luc Mélenchon qui concentre la ligne des propos de LFI. "Son tweet à l'occasion du déplacement de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, en Israël, est un tweet antisémite. Son discours contre Israël ou la participation à des manifestations où on a hurlé "Mort aux Juifs !" plusieurs fois. Et donc, quand on nourrit un tel discours vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire qu'on refuse de qualifier le Hamas comme organisation terroriste, on est là dans quelque chose de bien gravissime", justifie Manuel Valls.

Jean-Luc Mélenchon est-il antisémite ? "Oui !", insiste-t-il. "Parce que l'antisionisme c'est de l'antisémitisme". Manuel Valls a donc appelé les Français à "une forme de réveil". "Le combat contre la haine des Juifs est fondamental. Si on ne le comprend pas, alors à ce moment-là, le pays se désagrège", conclut-il. Pour rappel, plus de 1.500 actes ont été recensés en France depuis le 7 octobre, a annoncé en début de semaine le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.