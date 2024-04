Jean-Luc Mélenchon annonce une conférence à Sciences Po Paris

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il tiendrait lundi soir une conférence à Sciences Po Paris, quelques jours après la double annulation d'une conférence à Lille. Le fondateur du mouvement de gauche radicale, qui a placé la situation à Gaza au centre de la campagne de son parti pour les européennes de juin, continue ainsi sa tournée des universités, commencée il y a plusieurs semaines, qui l'a déjà amené à Nantes, Créteil, Nanterre ou Clermont-Ferrand.

La semaine dernière, il devait donner une conférence à l'université de Lille sur la situation au Proche-Orient, mais l'événement avait été annulé. L'université avait annoncé dans un communiqué que les conditions n'étaient "plus réunies pour garantir la sérénité des débats" en raison de la montée "préoccupante" des tensions internationales après "l'escalade militaire intervenue les 13 et 14 avril au Moyen-Orient", en référence à l'attaque de drones et de missiles lancée par l'Iran contre Israël.

Deux autres conférences déjà annulées

"Je plains le président de l'université parce que ce qu'il a fait est honteux", avait alors lancé le chef de file des Insoumis, fustigeant les "lâches qui ne sont pas capables de défendre la liberté". Les Insoumis avaient initialement voulu relocaliser la conférence dans une salle privée, mais ce second événement avait été lui-même annulé, cette fois par la préfecture.

Une conférence de Jean-Luc Mélenchon à l'université de Bordeaux avait été annulée en octobre et une autre à Rennes l'a également été il y a deux semaines. Le triple candidat à la présidentielle doit aussi se rendre à partir de mardi en Arménie, notamment pour participer à une cérémonie de commémoration du génocide arménien.