Jean-Luc Mélenchon accusé d'antisémitisme : Adrien Quatennens dénonce "une instrumentalisation à des fins politiques"

INTERVIEW

Ses propos ont fait polémique et lui ont valu des accusations d'antisémitisme. En évoquant "les ukases arrogants des communautaristes du Crif" dans un post de blog commentant les élections britanniques, Jean-Luc Mélenchon s'est attiré les critiques d'une partie de la classe politique, mais aussi du Conseil représentatif des institution juives de France, qui a dénoncé "des propos inadmissibles". Invité mercredi d'Europe 1, le député LFI du Nord Adrien Quatennens a défendu son chef de file et dénoncé "une instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins politiques".

L'ancien candidat à la présidentielle avait évoqué le Crif dans un post de blog commentant la défaite historique du travailliste Jeremy Corbyn, accusé pendant la campagne de manque de fermeté face à l'antisémitisme au sein de sa formation du Labour. "Retraite à points, Europe allemande et néolibérale, capitalisme vert, génuflexion devant les ukases arrogants des communautaristes du Crif : c'est non", y écrit Jean-Luc Mélenchon,, expliquant que Jérémy Corbyn a "passé son temps à se faire insulter et tirer dans le dos", y compris dans son propre camp, et a "dû subir sans secours la grossière accusation d'antisémitisme à travers le grand rabbin d'Angleterre et les divers réseaux d'influence du Likoud (parti d'extrême droite de Netanyahou en Israël)".

"Je dénonce l'instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins politiques", réagit Adrien Quatennens, "il y a beaucoup trop d'antisémites dans ce pays pour qu'on s'autorise à en inventer".

"Nous sommes des combattants antiracistes convaincus"

"À la France Insoumise, nous sommes des combattants antiracistes convaincus", martèle Adrien Quatennens, rappelant la participation des élus du mouvement à la marche en l'hommage à Mireille Knoll, cette octogénaire juive assassinée en 2018. "Nous n'avons pas de leçons à recevoir, mais il est intolérable que la question de l'antisémitisme soit sans cesse instrumentalisée dans les discussions politiques".

"Jérémy Corbyn a passé son temps à devoir de justifier d'accusations sans preuves d'antisémitisme", explique le député LFI, "et Jean-Luc Mélenchon disait que nous ne subirons pas le même sort".