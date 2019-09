INFORMATION EUROPE 1 - Découvrez l’application smartphone secrète qui place les ministres sous la surveillance de l'Elysée

INFO EUROPE 1

L’adoption d’une loi par le Parlement ne signifie pas son application immédiate dans la vie réelle des citoyens. En cause : la lenteur et les résistances de l’administration. Ce phénomène a le don d’exaspérer Emmanuel Macron. Il y a quelques mois, ses plus proches collaborateurs ont inventé une application pour smartphone qui traque en temps réel la mise en pratique des multiples réformes enclenchées par le gouvernement. Ils ne sont que quelques-uns au sommet de l’Etat à avoir accès à cette application, qu’Europe 1 a pu consulter.

Sur l’écran, une page par ministère, avec un curseur pour chaque réforme. Si la mise en pratique avance bien, la petite barre est verte, si elle traîne, elle devient rouge. Le rouge de la honte pour le ministre qui n’a pas suffisamment mis la pression sur son administration. Par exemple : le chômage pour les démissionnaires, le droit à l’erreur administratif... Autant de réformes votées mais dont la mise en pratique tarde trop.

Une application qui pourrait devenir publique

Les inventeurs de l’application sont le délégué à la transformation publique Thomas Cazenave et le secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler. Elle est l’une des illustrations du management 2.0 de la "start-up Macron". Jusqu’ici, les ministres regardaient cela d’un œil agacé mais serein, jusqu’au jour du séminaire gouvernemental, lorsqu’Emmanuel Macron leur apprend qu’il a, depuis quelques jours, son login et son mot de passe. Et le président a trouvé qu'il voyait trop de rouge; l’air de la pièce a perdu dix degrés d’un coup, et les ministres se sont plongés dans leurs notes en attendant que le moment passe.

Les deux animateurs de l’application ont récemment proposé à Emmanuel Macron de la rendre accessible au grand public. Chaque citoyen pourrait suivre en temps réel la mise en pratique des reformes. Le chef de l’Etat a dit non pour ne pas tétaniser son gouvernement. En tous cas pour l’instant.