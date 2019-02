INFORMATION EUROPE 1 -"Grand débat national" : vous pouvez être appelé pour devenir médiateur régional

INFO EUROPE 1

Le "grand débat national" se poursuit. Dix ministres vont débattre mardi avec des jeunes sur le réseau de jeux vidéo Twitch. En parallèle, les "conférences citoyennes" se préparent : mi-mars, des médiateurs régionaux, tirés au sort, débattront dans chaque région des premières idées remontées du "grand débat". Et le casting a déjà commencé.

100 médiateurs par région. Vous pourriez ainsi, dans les prochains jours, entendre au bout du fil en décrochant votre téléphone : "bonjour, c'est pour le 'grand débat'". Selon des informations d'Europe 1, la société Harris Interactive, missionnée par le gouvernement, appelle depuis lundi, au hasard, des citoyens. L'objectif : avoir 100 personnes dans chaque région. Elles se réuniront le week-end des 15-16 mars ou des 22-23 mars pour discuter des propositions nées du "grand débat".

Des dépenses prises en charge. Un seul critère pour être appelé : avoir au moins 18 ans. Au total, dans chaque région, ce sont 130 personnes qui devraient être contactées, car le Conseil économique social et environnemental a déjà fait des tests et le taux de réponses positives s'est avéré très élevé. Histoire de faciliter la vie des citoyens qui joueront le jeu, ils seront dédommagés au niveau des transports, des repas et de l'hébergement. En effet, il n'est pas question que les coûts freinent la participation.