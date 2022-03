EXCLUSIF - Découvrez la nouvelle affiche des Jeunes avec Valérie Pécresse

"La jeunesse, c’est Pécresse !" Voici le nouveau slogan des "Jeunes avec Valérie", le mouvement des jeunes Républicains en faveur de Valérie Pécresse. Son président, Guilhem Carayon, évoque une "opération commando" pour décrire la campagne d’affichage et de distribution de tracts effectuée dans les prochains jours par les 16.000 adhérents du mouvement. Celle-ci a été organisée en coordination avec Jens Villumsen, membre de l’équipe de campagne et soutien de longue date de la candidate. "On veut montrer que, contrairement aux autres mouvements de jeunes, chez Emmanuel Macron ou Éric Zemmour, on est présent partout et pas seulement dans les grandes villes. On est aussi présents à Paris que dans le Lot-et-Garonne", explique le président des Jeunes LR à Europe 1.

© Jeunes avec Valérie

Tract tiré à 150.000 exemplaires

Au programme des 30 prochains jours avant le premier tour : campagne d’affichage massive et tractage devant les universités et les grandes écoles. Le tract qui accompagne les affiches sera tiré à 150.000 exemplaires, et résume le programme de la candidate des Républicains en faveur des jeunes : création d’un statut "jeune entrepreneur" dès l’âge de 16 ans, généralisation du prêt à taux zéro, création de 100.000 logements étudiants sur cinq ans, ou encore abaissement de l’âge pour passer le permis de conduire à 16 ans.

4% des intentions de vote chez les 18-25 ans

"Ce tract a pour but de redonner de l’espoir, de montrer que Valérie Pécresse est capable d’offrir de nouvelles perspectives aux jeunes", affirme Guilhem Carayon. Valérie Pécresse accuse du retard chez cet électorat. Dans le dernier sondage Rolling IFOP – Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio, la candidate recueille 4% des intentions de vote chez les 18-25 ans.