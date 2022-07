INFO EUROPE 1- Sophie Tissier a déposé plainte ce lundi matin contre Éric Coquerel

L’ancienne figure des Gilets-Jaunes, Sophie Tisssier, qui accuse depuis plusieurs jours Éric Coquerel, le président LFI de la commission des finances, d’agressions sexuelles, a porté plainte contre lui ce matin, selon les informations d’Europe 1. Elle s’est rendue au commissariat de police de Vanves, dans les Hauts-de-Seine. Selon plusieurs sources, Sophie Tissier évoque dans sa plainte, le comportement d’Éric Coquerel, en 2014.

Eric Coquerel nie les faits

Sophie Tissier a annoncé dimanche avoir effectué un signalement au comité de suivi des violences sexuelles de LFI. Elle accuse Eric Coquerel d'avoir été, selon elle, particulièrement insistant et d'avoir eu, toujours selon elle, les mains baladeuses lors d'une soirée en 2014. Sophie Tissier explique qu'il ne s'agissait pas d'une agression sexuelle et dit surtout vouloir qu'Eric Coquerel reconnaisse les faits qu'elle lui reproche. Lui se défend de tout geste déplacé et reconnaît tout juste un flirt avec cette militante.

Une plainte en diffamation

Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale n’exclut pas de porter plainte en diffamation. Il s'est justifié dans une tribune parue dimanche dans le Journal du Dimanche. "Je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport", affirme l'élu de Seine-Saint-Denis.