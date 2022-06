INFO EUROPE 1 - Refus d'obtempérer à Paris : ce que l'on sait du profil des deux autres passagers

Quatre jours après un refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement, qui a entrainé la mort d'une des passagères du véhicule et le placement en garde à vue du conducteur, le profil des deux autres passagers est désormais connu. Selon les informations d'Europe 1, la passagère arrière, Inès Z., est connue pour outrage, violences volontaires et proxénétisme. L’autre passager, 36 ans, est lui connu pour 126 rôles dont violences volontaires, usage et trafic de stupéfiants, outrage et vols.

Les policiers placés en garde à vue puis libérés

Pour rappel, samedi, trois policiers ont tiré sur un véhicule soupçonné d'avoir voulu échapper à un contrôle. Ils ont été placés dimanche après-midi en garde à vue, avant d'être libérés mardi.