Après la déclaration d’Emmanuel Macron, 2,5 millions de tracts distribués ce week-end

La campagne d'Emmanuel Macron pour la présidentielle commence dès ce week-end, et ça part très fort. Les militants sont mobilisés, et malgré le contexte ukrainien, une importante opération de tractage s’organise pour ce week-end. Un nouveau tract du candidat Macron va être distribué. Selon les informations du service politique d'Europe 1, ce tract a été imprimé à 2,5 millions d’exemplaires. C’est cinq fois plus que pour les précédents tracts. Un nouveau tract donc, et une affiche, celle du candidat Macron. Elle sera publiée d’ici au début de semaine prochaine. Toujours selon nos informations, cette affiche a été imprimée à 250.000 exemplaires.

Un message ce vendredi soir sur les réseaux sociaux

Si le président cultive la solennité, que ce soit lors de sa dernière allocution mercredi soir, ou dans cette lettre aux français diffusée dans la presse quotidienne régionale aujourd’hui, la campagne est bel et bien lancée. Et elle s’accélère même. D’ailleurs, dans l’entourage du candidat, il est question qu’Emmanuel Macron s’exprime ce soir sur les réseaux sociaux.

Et si la situation le permet, il pourrait effectuer son tout premier déplacement en tant que candidat lundi en Île-de-France.