INFO EUROPE 1 – Policiers armés dans les trains contre gratuité : 100.000 trajets sécurisés

Y a-t-il un policier dans le train ? Quel que soit son grade ou son affectation, depuis le début de l’année, les 150.000 policiers français peuvent bénéficier de réductions et de gratuité de leurs billets de train, en échange de leur présence armée dans les rames, et à condition qu’ils se soient signalés au chef de bord.

100% de gratuité pour les trajets domicile-travail de plus d’1h15

Selon les informations d’Europe 1, plus de 100.000 trajets ont ainsi été sécurisés depuis la mise en place du dispositif "voyager-protéger" de la direction générale de la police nationale (DGPN). 82% de ces trajets concernent des TGV et Intercités, 18% des Ouigo. Parmi les lignes les plus fréquentées par les policiers : Paris-Aix-Marseille, Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Lille et Paris-Montpellier.

En clair, depuis sept mois maintenant, les contrôleurs peuvent solliciter les policiers à bord pour régler des différends. "Les interventions tournent autour des incivilités qu’on peut rencontrer dans le train principalement", explique au micro d’Europe 1 Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale. "On a l’exemple d’un policier qui a porté assistance à un contrôleur avec un individu agressif, ou encore des policiers qui sont intervenus pour stopper des attouchements."

Plus de 200 policiers en bénéficient déjà

En échange de leur présence armée dans le train, la place Beauvau prend en charge 75% du prix du billet en 2nde classe pour les trajets loisirs. Et jusqu’à 100% pour les trajets de plus d’1h15 entre le domicile et le travail. Plus de 200 policiers bénéficient déjà de cette gratuité.

Selon les informations d’Europe 1, depuis le début de l’année, les policiers ont été sollicités à une cinquantaine de reprises pour intervenir dans ces trains. La place Beauvau s’attend à voir ces chiffres augmenter en période estivale lors des départs et des retours de vacances.