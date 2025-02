INFO EUROPE 1- Le RN interpelle Ursula von der Leyen sur la détresse des constructeurs automobiles européens

Dans un courrier adressé à la présidente de la Commission européenne, qu’Europe 1 a pu se procurer, Jordan Bardella alerte Ursula von der Leyen sur les difficultés rencontrées par les constructeurs automobiles européens, face à la concurrence américaine et chinoise.





Jordan Bardella appelle au sursaut, pour soutenir les constructeurs automobiles européens. Face à la multiplication des délocalisations, les objectifs considérés comme "insoutenables" par le Rassemblement national, comme le 100% électrique pour les industriels en 2035, ou encore le recul net du marché automobile français (avec un déficit commercial de l’automobile qui s’élève à 115 milliards d’euros en six ans), le président du Rassemblement national tire la sonnette d’alarme.

C’est dans un courrier adressé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que le député européen alerte sur les difficultés du secteur automobile européen, et dresse un constat sans appel, en citant des exemples concrets : celui de Volkswagen, contraint de supprimer 35.000 emplois en Allemagne d’ici à 2030.

Dans ce texte court et direct, Jordan Bardella rappelle l’effondrement du marché automobile, particulièrement en Allemagne en Italie et en France, fustige "l’impréparation" et "l’attentisme" de la présidence de la Commission européenne sur la crise des constructeurs automobiles, et requiert plus d’anticipation face à la compétition féroce lancée par les États-Unis et la Chine dans le domaine.

Le Rassemblement national réclame des mesures fortes

Face à l’urgence de la situation, le président du Rassemblement national réclame plusieurs mesures à appliquer immédiatement, notamment la suspension de plusieurs sanctions, mais aussi l’avancement de la clause de revoyure du règlement sur l’interdiction des véhicules thermiques en 2035.

Enfin, Jordan Bardella demande de fixer des objectifs de seuil minimal de pièces européennes dans la fabrication de l’industrie automobile européenne.

De son côté, la Commission européenne a convoqué en urgence un dialogue stratégique avec les représentants de la filière automobile, et doit rendre ses conclusions au début du mois prochain.