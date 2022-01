INFO EUROPE 1 - Dans les coulisses du campus cyber qu'Emmanuel Macron inaugurera mi-février

INFO EUROPE 1

C’est un pilier de la stratégie d’Emmanuel Macron pour développer la cybersécurité. Selon les informations d'Europe 1, le président va inaugurer, dès la mi-février, le "campus cyber", une tour de 13 étages en plein cœur du quartier de La Défense , près de Paris. Le bâtiment regroupera les acteurs privés et publics de la lutte contre la cybercriminalité. Les délais de construction vont être tenus, et Europe 1 a pu visiter le chantier en avant-première.

Associer les compétences du privé et du public

Les tables, les étagères et même les chaises viennent d’arriver dans les espaces de bureaux partagés. Il s'agit d'un matériel "made in France" car l'enjeu de cette tour est d'en faire un fleuron, voire un totem de la cybersécurité française. Au total, le bâtiment de 26.600 mètres carrés d'espaces de travail regroupera 90 entreprises, soit 1.800 experts issus de cet écosystème. Son objectif principal est de convaincre les entreprises privées et les institutions publiques, comme le ministère de l'Intérieur ou des Armées, de travailler côte à côte, voire ensemble. Ils ont d’ores et déjà réservé plusieurs postes de travail.

Rassembler ces compétences n'est pas une mince affaire, comme l'explique le directeur général du campus cyber, Michel Van den Berghe. "Au début, on m'a dit que rassembler des concurrents sur un seul lieu, ça ne marchera pas puisque l'expertise est rare, et que la concentrer sur un seul lieu, ce serait trop dangereux. Faire cohabiter l'Etat, le privé, la recherche, ça ne fonctionnera jamais", raconte-t-il au micro d'Europe 1.

Le campus cyber sera une tour de 13 étages en plein centre du quartier de La Défense.

Crédits : Image de synthèse / campus cyber

"Ensemble, on est plus fort que chacun dans son coin"

Pourtant, le projet va bien voir le jour. "Les grandes banques sont là, les assureurs sont venus avec eux, l'industrie 4.0 et le médical. On a des secteurs qui se sont rassemblés pour travailler, partager, puisqu'on pense qu'ensemble, on est plus fort que chacun dans son coin", ajoute le directeur général du campus cyber.

Au-delà du projet immobilier, le campus cyber est aussi un lieu de projets événementiels. Dans le hall d’entrée, le plus grand écran au monde, plus de 40m de long, est en cours de finalisation. Des terrasses, un roof top, un bar et un restaurant aussi, aideront à fédérer les différentes entités. Une façon d’ancrer dans le réel ces professionnels du virtuel.