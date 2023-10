INFO EUROPE 1 - Gérald Darmanin demande d'évaluer la protection des permanences et domiciles des parlementaires

Le ministre de l'Intérieur appelle à la vigilance. Dans le contexte de menace terroriste sur le territoire national, Gérald Darmanin a demandé aux policiers et gendarmes de procéder à une évaluation des risques encourus par les parlementaires dans leurs circonscriptions, permanences comme domiciles. Le cas échéant, des mesures de sécurité seront à mettre en place.

Ces derniers jours ont été marqués par la décision de la Première ministre Élisabeth Borne de relever le niveau de la France en alerte "urgence attentat", le plus haut niveau du dispositif Vigipirate. Une décision prise après l'attaque au couteau à Arras, qui a coûté la vie à un enseignant et fait plusieurs blessés, et sur fond de crainte d'importation du conflit entre Israël et le Hamas. Lundi soir, un homme a tué deux personnes de nationalité suédoise à Bruxelles.