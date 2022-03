INFO EUROPE 1 : découvrez le protocole sanitaire pour l'élection présidentielle

À près de dix jours du premier tour de l'élection présidentielle, le ministère de l'Intérieur a communiqué un protocole sanitaire qui sera appliqué dans les bureaux de vote. Pour aller voter, le port du masque n'est plus obligatoire pour les électeurs présents dans les bureaux de vote. Il demeure toutefois fortement recommandé pour les personnes fragiles.

Des tests et autotests pour les fonctionnaires communaux et membres des bureaux de vote seront mis à disposition. En cas de test positif, ils sont invités à respecter le port du masque, s'isoler immédiatement et à ne pas participer aux opérations électorales. Les préfectures devraient donc revoir leur effectif à la hausse et prévoir plus d'assesseurs en cas de personnes positives. Selon la loi, un bureau de vote doit compter au moins quatre scrutateurs pour le dépouillement.

Les personnes positives pourront aller voter

Le porte-parole du gouvernement a annoncé plus tôt dans la journée que les électeurs positifs au Covid-19 pourront aller voter. "Je rappelle que voter est un droit constitutionnel, donc rien ne saurait interdire à une personne d'aller voter. Donc évidemment, pour des personnes qui seraient contaminées par la Covid dans les jours précédant le vote, elles pourront aller voter", a déclaré Gabriel Attal.

"Nous leur recommandons, nous leur demandons de porter un masque pour cela. C'est un appel à la responsabilité individuelle puisqu'il n'y aura pas de passe sanitaire, de passe vaccinal ou de test exigé pour les personnes pour aller voter à l'entrée des bureaux de vote. Mais de la même manière que cela s'est fait dans les élections précédentes, évidemment que les personnes françaises peuvent aller voter. Il ne peut pas y avoir d'entrave au fait de participer aux élections", a-t-il ajouté.