Pouvoir d'achat : «Je crains une explosion sociale», alerte Fabien Roussel

À la caisse des supermarchés ou à la pompe à essence, la hausse des prix se remarque. C’est un chiffre jamais vu depuis septembre 1985. L’inflation a connu une nouvelle accélération en France au mois de mai, à 5,2 % sur un an, selon une estimation dévoilée par l’Insee. Un chiffre jamais vu depuis septembre 1985 qui pourrait même atteindre les 7% à l'automne. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, invité d'Europe Matin mercredi, craint "une explosion sociale" si le gouvernement ne prend pas rapidement de fortes mesures économiques.

"Si nous ratons ce rendez-vous dès le mois de juillet, s'il n'y a rien de concret qui tombe dans le porte-monnaie des Français, si jamais le gouvernement continuait de distribuer des miettes comme ils l'ont fait ces deux dernières années, je crains une explosion sociale. Je ne la souhaite pas, mais je la crains", a-t-il affirmé sur Europe 1.

"Nous appellerons les Français à intervenir"

Une situation "urgentissime" pour le député communiste. "Le prix du caddie n'a jamais été aussi élevé !" s'est exclamé Fabien Roussel. "S'il n'y a pas ces mesures, si le gouvernement joue avec le feu, s'il ne prend pas des mesures fortes qu'il faut pour augmenter les salaires, les retraites et baisser les factures, alors oui, nous communistes, nous appellerons les Français à intervenir et à ce qu'ils rentrent eux aussi dans le débat politique", a-t-il avancé.

"Les Français ne vivent plus correctement", regrette l'ancien candidat à l'élection présidentielle. "Quand vous allez faire vos courses, on en a facilement pour 100-150 euros, on file à la station-essence, on en a pour 80-100 euros, c'est un tiers du Smic qui part à chaque fois !"