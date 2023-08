«Il parle mais n'agit pas» : Fabien Roussel tacle Bruno Le Maire sur la hausse des prix

"Il parle, il parle mais n'agit pas." Alors que les prix restent très élevés dans les rayons des grandes surfaces, les représentants de la grande distribution sont convoqués ce mercredi par Bruno Le Maire et la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire. Quelques mois après la promesse du gouvernement d'une "baisse visible des prix" alimentaires à la rentrée, l'addition reste douloureuse pour les consommateurs. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 12,7% en juillet sur un an, ce que regrette Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF), invité de la Grande interview d'Europe 1-Cnews mercredi. "Bruno Le Maire me fait rire, c'est un moulin à vent. Il parle, il parle mais n'agit pas. Où sont les baisses de prix ?" s'est-il exclamé sur Europe 1-Cnews.

"Les crêpes vont bientôt devenir un produit de luxe !"

"Quand j'entends les ministres, comme monsieur Darmanin, faire des conférences pour savoir comment parler aux classes populaires... Mais j'ai envie de leur dire 'agissez' ! 'Allez remplir votre caddie à Auchan'", a-t-il lancé, se défendant d'être démagogue. "Avec 1.300 euros de salaire net par mois, comment vous faites ? J'ai envie qu'ils mesurent véritablement ce qu'il se passe dans le pays. Le sucre a pris 60 %, l'huile 46 %, les œufs 29 %, le lait 7 %. Les crêpes vont bientôt devenir un produit de luxe !"

Fabien Roussel appelle à bloquer les prix

Ce mercredi, le gouvernement prévoit donc de demander aux distributeurs, et industriels du secteur reçus jeudi, d'"élargir à un plus grand nombre de produits" les opérations promotionnelles, et espère convaincre davantage d'industriels de s'engager sur une "baisse des prix". Dans le cas contraire, "on entre dans la période du budget", attendu fin septembre, "nous avons des instruments à notre disposition pour que chacun joue le jeu", a mis en garde Bruno Le Maire lundi.

Au micro d'Europe 1-CNews, Fabien Roussel a appelé le gouvernement a bloqué "tout de suite" les prix, notamment des carburants qui ne sont pas affichés au même prix en fonction de la région. "Il y a 0,50 centimes d'écart entre le Sud et le Nord. L'ensemble de nos concitoyens, qui ont eu la chance de partir en vacances pour ceux qui sont partis, se sont fait plumer pendant les vacances ! C'est insupportable ! Et ça, c'est dans l'Hexagone. Quand vous êtes en Corse, sur l'île de la Réunion, dans les Antilles, la vie est encore plus chère qu'ailleurs !", a tonné le secrétaire national du PCF.

D'après Fabien Roussel, la question de l'inflation n'est pas "prise à la hauteur" par l'exécutif. Mardi, Bruno Le Maire a promis que "tout ce qui peut améliorer la situation" de l'inflation alimentaire "serait retenu", avec une "limite" toutefois, ne pas "rogner les marges" des agriculteurs.