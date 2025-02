Implantation des centres éducatifs fermés : Karl Olive appelle les maires à faire «passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier»

Invité d'Europe 1 Matin week-end, le député Renaissance Karl Olive a lancé un appel aux maires de France. Dans un contexte d'hyperviolence des jeunes, il demande aux élus d'accepter que des centres éducatifs fermés voient le jour sur les communes concernées. "Le courage fait partie de ce que les Français attendent", rappelle-t-il.

Face à l'ultraviolence qui prend de l'ampleur chez les jeunes, Karl Olive prône la fermeté. Mais pour la mettre en place, il faut des lieux où s'exercent les sanctions. Pour les mineurs, les centres éducatifs fermés sont une des alternatives à la prison, et ils sont en augmentation depuis 20 ans. Mais problème, les élus sont plus que réticents à voir ces infrastructures sur leur commune.

"Il faut se retrousser les manches et arrêter de faire dans la demi-mesure"

Invité d'Europe 1 Matin week-end, le député Renaissance des Yvelines appelle "les maires de France à faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier". "Le courage fait partie de ce que les Français attendent, que vous soyez maire, député, ou ministre. Si systématiquement, on manque de courage pour mettre les choses en place, alors on est tranquille, dans un an et demi ou dans deux ans, on aura le Rassemblement national au pouvoir", avance l'élu.

"Il faut se retrousser les manches et arrêter de faire dans la demi-mesure. Oui, il faut des centres éducatifs fermés et que ce ne soit pas des discothèques à ciel ouvert." Mais ce n'est pas tout, le député explique également que le pays a besoin de "20.000 places de prison supplémentaires".