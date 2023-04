Immigration : «L'État a abandonné Mayotte», assure Manuel Bompard

Refus des Comores de récupérer leurs ressortissants, décision de justice suspendant la destruction d'un bidonville... L'opération Wuambushu à Mayotte s'est enlisée. Alors que l'État comptait sur cette opération pour apaiser l'île en proie à de violents affrontements entre bandes rivales, et lutter contre la délinquance, les effets bénéfiques sont pour le moment absent.

"Extrême précarité"

Pour Manuel Bompard, l'analyse est claire : "L'État a abandonné Mayotte". "L'État n'a rien fait" pour améliorer la situation sur place, juge le député LFI au micro d'Europe 1. "L'État les (les Mahorais et les migrants ndlr) dans une situation d'extrême précarité et d'extrême pauvreté. C'est d'abord ça la difficulté, et c'est d'abord à ça qu'il faut répondre", poursuit le Coordinateur de La France insoumise.

Seule solution pour ce dernier : ouvrir des discussions à l'échelle internationale pour "faire en sorte que les gens qui quittent les Comores pour aller à Mayotte n'aient pas besoin de quitter les Comores pour aller à Mayotte."

Une situation pas à l'image du reste de la France

"Et ce n'est pas en faisant une grosse opération de communication comme le fait Monsieur Darmanin qui à la fin se heurte à la réalité et aux difficultés concrètes", qu'on résoudra la situation dans le 101e département français.

"Mais la situation de Mayotte n'est pas comparable à celle de la France hexagonale", poursuit-il, alors même que la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé reporter le projet de loi immigration, faute de majorité. Un report "qui traduit que, y compris pour faire des mauvaises choses, ce gouvernement est empêché de gouverner et ça devrait quand même tous nous faire réfléchir", conclut Manuel Bompard.