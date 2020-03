"Il ne faut pas laisser le coronavirus gagner la guerre économique", martèle Amélie de Montchalin

INTERVIEW

Exhorter les salariés à poursuivre leur activité, mais en même temps respecter scrupuleusement les consignes de confinement. Si ces deux consignes envoyées par Emmanuel Macron peuvent sembler contradictoires, ce n'est pas le cas selon la secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes, Amélie de Montchalin. Évoquant, comme le président de la République une situation guerrière, elle martèle qu'"il ne faut pas laisser le coronavirus gagner la guerre économique".

Sortir de la crise "debout, notamment économiquement"

Invitée du "Grand journal du soir" d'Europe 1 jeudi, Amélie de Montchalin insiste sur le fait que le Covid-19 peut "nous anéantir sanitairement, mais aussi économiquement", et qu'il "faut qu'on puisse en sortir debout, notamment économiquement". "Pour ça, il y a une mobilisation générale partout en Europe, d'abord pour le freiner, mais aussi pour pouvoir continuer à avoir une économie qui fonctionne", ajoute-t-elle. Dans le cas contraire, la secrétaire d'État y voit "une victoire du virus sur le plan économique".

La vie quotidienne doit se poursuivre

Reconnaissant l'impact du Covid-19 sur la vie quotidienne des Français, et insistant sur les mesures de confinement pour "les gens qui ne peuvent pas télétravailler", Amélie de Montchalin rappelle toutefois qu'il y a des "services essentiels, comme l'électricité ou l'alimentaire" qui doivent continuer de fonctionner. "Nous avons besoin que la vie quotidienne se poursuive." Et de conclure : "Dans cette guerre on a un ennemi commun, et notre meilleure munition c'est de limiter les contacts sociaux. C'est comme ça qu'on va y arriver."