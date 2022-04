«Il faut bien élire un président !» : En Martinique, le vote a déjà eu lieu

REPORTAGE

Les Français de métropole sont appelés à voter ce dimanche 24 avril. Pour les Français d'Outre-mer, les bulletins ont déjà été déposés dans l'urne. À Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane ou encore aux Antilles, le vote et le dépouillement ont déjà eu lieu. Les résultats sont tenus secrets en préfecture. Sur place, les habitants attendent désormais la fin du vote en métropole pour connaître le gagnant.

"Depuis mon jeune âge, je vote, c'est un devoir"

"Pour le faire, on le fait. Et puis voilà, il faut bien élire un président", déclare Anite, une votante martiniquaise au micro d'Europe 1. Ce sentiment de résignation est partagé par beaucoup de Martiniquais lors de ce second tour. Nicaise, retraitée, s'est rendue aux urnes dès l'ouverture des bureaux de vote : "Je vote et puis voilà c'est tout. Depuis mon jeune âge, je vote, c'est un devoir."

D'autres électeurs sont venus avec un franc sourire accomplir leur devoir de citoyen. C'est le cas de José : "On doit voter pour faire marcher des choses. Je vote depuis longtemps. J'ai fais mon choix la semaine dernière juste avant le vote"

Dans la majorité des communes, les responsables des bureaux de vote ont constaté deux grandes tendances comme à chaque élection. Pour cette journée de vote, Alex Lubin présidait le bureau de vote numéro 9 dans la commune de Du Causse : "Il y a une vague juste après la messe, donc ça va commencer vers 8 heures, jusqu'à 11 heures et après, ça repart vers 16 heures jusqu'à la fermeture"

Les résultats seront dévoilés à 14 heures en Martinique. Il sera 20 heures à Paris.