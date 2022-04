Les invités du dimanche 1er mai 2022

10h-10h30 : Guillaume Peltier

Vice-président exécutif du parti “Reconquête!”.

10h30-11h : Aurélien Pradié

Secrétaire général du parti Les Républicains.

Présenté par Sonia Mabrouk d’Europe 1, Cécile Cornudet des Echos et Mathieu Bock-Côté de CNEWS​​

Retrouvez l’émission de 10h à 11h en direct et en vidéo sur europe1.fr et sur cnews.fr ainsi qu’un compte-rendu dans l’édition des Echos du lundi, et les meilleurs extraits sur lesechos.fr