La Réunion : "un territoire profondément inégalitaire en termes de richesse et de conditions de vie", selon Michel Bussi

INTERVIEW

Emmanuel Macron, actuellement en tournée dans l'océan Indien, a été accueilli mercredi à la Réunion par une grève générale. Selon Michel Bussi, écrivain et politologue, mais aussi fin connaisseur de ce département d'outre-mer, cette grève est avant tout symbolique.

"Je ne pense pas qu'elle (la grève) traduise un sentiment d'injustice. Quand on connaît la Réunion, les Réunionnais sont très attachés à l'État, aux aides sociales de l'État, donc je pense que ce n'est pas vraiment un sentiment de défiance envers l'État". En revanche, "on vante souvent le métissage de la Réunion, le fait que les gens viennent de plusieurs continents, aussi bien d'Asie que d'Afrique ou d'Europe, et c'est la grande richesse de la Réunion", rappelle le politologue. "Mais c'est un territoire profondément inégalitaire en termes de richesses et de conditions de vie. On va passer de territoires qui sont des paradis sur Terre, où l'on vit au bord du lagon, à des territoires extrêmement difficiles, parce qu'on vit dans la montagne, dans le brouillard. Donc, c'est dur de gérer ces grandes oppositions sociales et évidemment les gens demandent à l'État de les aider."