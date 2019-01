"Grand débat national" : Pascal Perrineau sera le "garant" choisi par Larcher

C'est le premier nom des cinq "garants" du "grand débat national" officiellement annoncé. Jeudi, le président du Sénat Gérard Larcher a désigné Pascal Perrineau, politologue ancien directeur du Cevipof et spécialiste de sociologie électorale.

Sociologie électorale. Âgé de 68 ans, titulaire d'un doctorat en sciences politique, Pascal Perrineau a enseigné dans de nombreux établissements, notamment l'Institut d'études politiques de Grenoble et Sciences Po Paris. Il a également été secrétaire de section du Parti socialiste dans les années 1970 et écrit de nombreux ouvrages, notamment sur le Front national et la sociologie de ses électeurs.

Indépendance et impartialité. Quatre autres "garants" du "grand débat national" doivent encore être nommés par le président de l'Assemblée nationale, celui du Conseil économique, social et environnemental, et par le gouvernement (qui en nommera deux). Leur mission : veiller "au respect de l'indépendance et de l'impartialité du débat".