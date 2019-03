"Gilets jaunes" : avec 1.800 condamnations, dont 40% à de la prison ferme, "on ne peut pas dire que la justice est laxiste", affirme Nicole Belloubet

INTERVIEW

La justice se montre-t-elle laxiste avec les personnes responsables de violences en marge des manifestations des "gilets jaunes" ? Non, a répondu mardi matin Nicole Belloubet sur notre antenne, affirmant que 8.500 personnes avaient été "vues par la justice" jusqu'à présent.

Sur ces 8.500 personnes, "on a à peu près 1.800 jugements", avec "40% de peines de prison prononcées" et "60% qui ont fait l'objet de sursis". Le chiffre de 1.800 condamnations est identique à celui avancé par Édouard Philippe, le 12 février. "Il y a autant de jugements à venir", a-t-elle précisé. En plus, il y a eu environ 1.800 "peines qui ne sont pas des peines de prison", comme des travaux d'intérêt général. "La justice est juste et adaptée", a-t-elle affirmé.

Environ 60 comparutions immédiates lundi. Plus spécifiquement, après la journée de violences de samedi, "il y a eu une soixantaine de comparutions immédiates qui ont eu lieu hier [lundi, NDLR] et il y en aura d'autres aujourd'hui", mardi, a indiqué la garde des Sceaux. Lundi, "les comparutions immédiates portaient sur les cas les moins lourds" pourtant sur "les interpellations du début de la journée de samedi". "Manifestement", des personnes ont été condamnées à "de la prison ferme". En revanche, seront jugées mardi "des casseurs".