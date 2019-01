"Gilets jaunes" : Christophe Castaner appelle à "la responsabilité et au respect du droit" après des incidents

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a appelé samedi "chacun à la responsabilité et au respect du droit" après les incidents qui ont émaillé les manifestations des "gilets jaunes" à Paris et en régions.

Réunion au ministère avec les préfets. "Alors que des tensions et violences ont été constatées à Paris et dans quelques agglomérations, j'ai réuni place Beauvau les représentants de nos forces de sécurité pour une visio-conférence avec les préfets de zone. J'appelle chacun à la responsabilité et au respect du droit", a affirmé Christophe Castaner sur son compte Twitter.

Heurts dans la capitale. Des heurts ont éclaté samedi en début d'après-midi à Paris entre les forces de l'ordre et des "gilets jaunes" qui défilaient jusque-là dans le calme pour "l'acte 8" de leur mobilisation. Sur les quais de Seine, à proximité de l'Hôtel de Ville, des manifestants ont jeté des bouteilles et des pierres sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de lacrymogènes avant de recevoir le renfort de CRS.

Repartis en direction de l'Assemblée nationale, de l'autre côté de la Seine, sur le boulevard Saint-Germain, des "gilets jaunes" ont mis le feu à plusieurs scooters et véhicules, ainsi qu'à une péniche, et des barricades ont été montées.