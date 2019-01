"Gilets jaunes" : Benjamin Griveaux évacué après une intrusion dans la cour de son ministère

Des "gilets jaunes" et des hommes vêtus de noir et cagoulés se sont rendus samedi devant le secrétariat d’État de Benjamin Griveaux, situé rue de Grenelle à Paris, vers 16h30-17h, et y ont pénétré après avoir forcé la porte du ministère.

Griveaux et ses collaborateurs exfiltrés. "Ils ont défoncé la porte avec un engin de chantier", a expliqué un membre du ministère à Europe 1. Ils sont ainsi rentrés par effraction dans la cour du ministère. "Certains étaient armés de barres de fer pour briser les voitures", confie un proche de Benjamin Griveaux. Le porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État auprès du Premier ministre, ainsi que ses collaborateurs, ont été exfiltrés du bâtiment par mesure de sécurité.

"Ils ont attaqué la maison France" réagit Benjamin Griveaux après l'intrusion dans son ministère pic.twitter.com/a8S2o53jEc — BFMTV (@BFMTV) 5 janvier 2019

Au ministère, on explique avoir vu une quinzaine de personnes, des "gens qui sont contre le système", accuse-t-on. Hier, à la sortie du Conseil des ministres et à la veille de "l’acte 8" des "gilets jaunes", Benjamin Griveaux avait dénoncé des agitateurs voulant l’insurrection et au fond renverser le gouvernement.